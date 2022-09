Zero decessi negli ultimi due giorni ma anche 235 nuovi casi di contagio. Sono i numeri del bollettino domenicale della regione sull’andamento della pandemia in Puglia che torna a livelli piuttosto bassi. Sono 3227 i test effettuati, la metà rispetto al giorno precedente, con una discesa costante anche degli attualmente positivi: sono infatti 278 i negativizzati ed in totale sono 11205 le persone attualmente positive. Restano stabili, invece i ricoveri con 172 persone ricoverate in area non critica e 9 i pazienti in terapia intensiva. I numeri provincia per provincia: 62 i nuovi casi nel barese, 57 a Lecce, 31 a Taranto, 28 nel foggiano e 27 nella BAT. Chiude Brindisi con 23 nuovi contagi da covid-19. Si segnalano anche 6 residenti fuori regione contagiati.