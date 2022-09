Il Presidente e la Giunta della Camera Penale di Trani ‘Giustina Rocca’ apprendono con profondo rammarico le parole pronunciate in dichiarazione pubblica dal Presidente della Regione Puglia, Dott. Michele Emiliano, il quale nella giornata del 15 settembre 2022, durante un incontro elettorale presso la città di Barletta, esprimeva preoccupazione per la possibilità di infiltrazioni nel medesimo Comune da parte della criminalità organizzata, adducendo in tal senso la recente sottoposizione a misura cautelare di un collega professionista, asseritamente difensore di non meglio precisate personalità della criminalità organizzata locale.

Intendono stigmatizzare , inoltre, quanto possa essere sommamente grave esternare tali affermazioni senza che si sia giunti ad una affermazione di penale responsabilità e come in virtù dell’art. 27, comma 2 della Carta Costituzionale viga il principio di presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva, nonché – ancora una volta – come sia piuttosto fuori luogo e scorretto identificare, specie nei processi di criminalità organizzata, il professionista che svolge il proprio lavoro con l’assistito, creando la tanto vituperata e populistica equazione “avvocato del mafioso = mafioso”.

Nell’interesse di salvaguardia della categoria, finalità che rinviene da statuto della Camera Penale da noi rappresentata, invitiamo pertanto il Presidente della Regione Puglia, Dott. Michele Emiliano, a rettificare le proprie dichiarazioni.