«Giorni difficili per la città di Barletta e per la Barsa. Le notizie che si susseguono sui media e sui social circa le vicende che interessano l’ amministratore unico della Barsa, Avv. Michele Cianci, ci preoccupano molto.

E’ vero, le vicende riguardano la sfera strettamente personale dell’avvocato che si difenderà nei modi e nei tempi a lui garantiti dalla legge, ma inevitabilmente queste interessano anche la società di cui è amministratore unico.

E allora proviamo a chiedere direttamente al Sindaco del comune di Barletta, socio unico di Barsa: perché tanto silenzio sulla vicenda? infatti ad horas nessuna dichiarazione del sindaco Cannito anche per spiegare chi e come sta garantendo la corretta gestione della società visti i provvedimenti restrittivi della liberta’ personale emessi nei confronti dell’amministratore unico. Evidentemente non è assolutamente sufficiente che “lo staff direttivo della Barsa” con un comunicato diffuso pochi giorni fa ci rassicuri che tutto vada bene.

Da chi e’ composto il suddetto staff e chi ha sottoscritto il comunicato? lo chiediamo per chiarezza e massima trasparenza in quanto stiamo parlando e trattando di una società pubblica che gestisce servizi delicatissimi con risorse del bilancio comunale e quindi dei cittadini.

E’ il caso di precisare che siamo prossimi alla scadenza di contratti strategici per la città e che bisogna mettere mano alla stesura dei nuovi disciplinari subito e in un clima sereno e scevro di rischi che potrebbero mettere in crisi anche i livelli occupazionali.

Non va assolutamente sottovalutato il rischio anche derivato dalla crisi energetica nazionale ed internazionale i cui effetti si stanno già delineando. Sindaco Cannito ci risponda e ci dia immediatamente contezza di cosa intende fare. La prudenza (!?) e il buon senso (!?) non sono più giustificabili».

Lista Scommegna Sindaco – movimento civico