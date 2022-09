Un altro spettacolo di domenica: Barletta a caccia dei primi punti in trasferta, Team Altamura idem, Molfetta, Bitonto e Gravina che hanno nel mirino la prima vittoria. Casarano, Brindisi e Nardò a difesa del primato a punteggio pieno, Fasano e Martina per la continuità. Ne offre di spunti interessanti alla vigilia la terza giornata del campionato di serie D. Secondo viaggio consecutivo in Campania per il Barletta, con l’auspicio di tornare a casa con un verdetto differente rispetto a quello dell’esordio a Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator. I biancorossi di Francesco Farina misurano le proprie ambizioni al “Simonetta Lamberti” contro la Cavese, una delle quattro realtà del raggruppamento a punteggio pieno dopo due giornate. Uno dei tre derby pugliesi della domenica si giocherà al “Città degli Ulivi”: il Bitonto, chiamato a riscattare la pesante sconfitta di Brindisi, incrocia il proprio cammino con quello del Team Altamura, che invece ha rotto il ghiaccio domenica scorsa battendo il Gladiator al “D’Angelo”. Partita dai tanti ex. Gara ricca di significati per le ambizioni delle due contendenti. Derby di Puglia anche al “Vicino”: il Gravina, con un punto in classifica, ospita un Brindisi che non ha mai nascosto la volontà di tentare l’assalto al calcio professionistico. Derby di Puglia pure al “Giovanni Paolo II”: occhio, nei discorsi che riguardano i quartieri altissimi della classifica, al Nardò, che ospita un Fasano protagonista di un buonissimo impatto con la nuova stagione. Deve dimenticare l’approccio con il campionato di serie D, almeno in termini di risultati, il Molfetta. Serve una scossa. Servono soprattutto i primi punti ai biancorossi di Renato Bartoli, che ricevono al “Paolo Poli” una Puteolana temibile in casa, meno, almeno così pare, in trasferta. Tutti gli incontri della terza giornata scatteranno alle ore 15, fatta eccezione per Martina-Nocerina. La formazione della Valle d’Itria, reduce dall’incoraggiante successo di Venosa contro il Lavello, affronta alle ore 16 una Nocerina ancora imbattuta ma al tempo stesso ancora a secco di vittorie. L’altra pugliese in vetta alla classifica, il Casarano, affronta in trasferta proprio un Lavello che deve cancellare lo zero in graduatoria. Programma completato, poi, dal doppio derby lucano-campano: Matera a Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator, Francavilla in Sinni che ospita invece al “Fittipaldi” l’Afragolese.

