In occasione dell’incontro di calcio tra Barletta 1922 e Francavilla in Sinni, programmata alle ore 15.30 di mercoledì 28 settembre allo stadio comunale “Puttilli”, per esigenze di ordine pubblico si renderà necessario interdire la circolazione veicolare lungo le strade circostanti l’impianto sportivo, consentendo così il regolare accesso e deflusso dei tifosi.

L’Ufficio Traffico dell’Ente civico ha emanato un’ordinanza dirigenziale che istituisce il divieto di sosta con rimozione a tutte le categorie di veicoli dalle ore 13.30 alle 18.30 del 28 settembre e, analogamente, il divieto di transito (eccetto i residenti) sino a cessata necessità. Essi varranno in:

• Via Dante Alighieri (tra viale Manzoni e via Vittorio Veneto).

• Via Zanardelli (da via Beccaria a via Vittorio Veneto).

• Via Vittorio Veneto (da via Zanardelli a via Barbarisco).

• Via Da Vinci (tra il civico 13 ed il 101, tratto costeggiante il complesso residenziale “Colosseo”).

• Via Vittorio Veneto (tra il civico 40 della medesima via e il civico 1 di via Da Vinci, tratto costeggiante il complesso residenziale “Colosseo”).

I divieti potranno essere modulati dalle Forze dell’Ordine, in situazioni di particolare necessità, per salvaguardare la sicurezza pubblica.

Potete trovare copia dell’ordinanza al presente LINK