Il 3 ottobre 2022 avrà inizio il servizio di ristorazione scolastica per le

Scuole dell’Infanzia e Primarie a tempo pieno di Barletta, anno didattico 2022/2023.

Usufruiranno del servizio le famiglie che alle ore 13 del 1° ottobre 2022 avranno perfezionato

l’iscrizione sul portale genitori, accessibile collegandosi al sito istituzionale del Comune di Barletta.

Si accede al Sistema IT CLOUD tramite SPID e si precisa che non occorre alcuna password. In

particolare:

1) Per gli alunni nuovi iscritti: i genitori/tutori devono accedere al portale genitori IT CLOUD →

iscritti con SPID.

2) Per gli alunni già iscritti al sistema IT CLOUD: I genitori/tutori devono accedere al portale

genitori IT CLOUD → entra con SPID → MENU ANAGRAFICA → cliccare su RINNOVO.

Per ogni informazione è necessario consultare la pagina web del Comune di Barletta cliccando su

“Aree tematiche” poi su WELFARE SERVIZIO SOCIALE ON LINE e sul banner:

REFEZIONE SCOLASTICA – PORTALE GENITORI

Per informazioni: Segretariato sociale Comune di Barletta, 0883.516734-516758, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11.30 e il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle 17.