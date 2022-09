A seguito di una ricognizione effettuata interpellando i Dirigenti delle varie Aree organizzative dell’Ente civico, è emersa l’opportunità di aggiornare gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, al fine di fornire il miglior servizio possibile ai cittadini nel rispetto dei princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche armonizzando l’espletamento degli stessi servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Sulla base di queste premesse il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito, con proprio decreto, ha aggiornato gli orari di ricevimento del pubblico da parte del personale degli uffici comunali, revocando le precedenti disposizioni in materia. Pertanto, a partire da lunedì 3 ottobre 2022 gli sportelli per l’erogazione dei servizi in presenza/da remoto sono accessibili al pubblico in nuove fasce orarie, mentre gli sportelli per l’erogazione dei servizi on line, erogati tramite le piattaforme di servizi digitali ai cittadini presenti sul portale https://www.comune.barletta.bt.it/, restano attivi H24 tutti i giorni dell’anno solare senza soluzione di continuità. Ai servizi on line, si ricorda, è possibile accedere esclusivamente previa identificazione tramite i sistemi SPID/CIE/CNS.