Partono oggi, martedì 4 ottobre, da via Foggia i lavori per la messa in opera del nuovo asfalto riguardanti numerose vie cittadine di Barletta che mostrano evidenti segni di deterioramento del fondo stradale. L’articolata serie di interventi prevede la rimozione del manto stradale superficiale e la successiva bitumazione.

“Mi rendo conto che questa tipologia di lavori creerà inevitabili disagi ai cittadini che quotidianamente si immettono nel traffico veicolare – ha dichiarato il Sindaco Cannito – ed esorto tutti ad avere la giusta pazienza e ad offrire una serena collaborazione affinchè la loro esecuzione proceda celermente e nel migliore dei modi. Pensiamo ai benefici di cui godremo in termini di funzionalità ed immagine delle nostre strade una volta ultimate le opere di in questione. Ringrazio gli operatori degli uffici comunali per l’impegno profuso e l’efficienza dimostrata nel portare a termine le procedure tecnico-burocratiche. Voglio ricordare che dopo l’avvio di via Foggia (dal civico 30 all’intersezione con via dei Fornai) si procederà osservando il seguente calendario”: