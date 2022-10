L’Asd Barletta 1922 comunica il sold out per la gara di domenica 9 ottobre contro il Martina Franca. Ancora una volta, ringraziamo il nostro meraviglioso pubblico per l’amore che continua a mostrare verso i colori biancorossi. Siamo consapevoli di disagi che molti hanno dovuto affrontare per il reperimento del tagliando e siamo consapevoli del disagio dei tantissimi che pur volendo non potranno assistere alla gara sugli spalti del “Puttilli”. Il nostro impegno, è rivolto alla risoluzione di queste problematiche.

Ci stiamo adoperando con gli organi preposti per poter fruire dell’intero impianto e poter premettere l’accesso a tutti i nostri tifosi. Qualora questo non dovesse avvenire in tempi brevi, saremo, nostro malgrado, costretti ad adottare soluzioni alternative e utili a permettere l’accesso a tutto il pubblico che ne farà richiesta. I nostri tifosi vengono prima di ogni altra cosa e faremo di tutto per tutelarli. Grazie ancora e Forza Barletta!