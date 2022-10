L’Asd Barletta 1922 comunica la disponibilità, in via eccezionale, di 1000 posti in gradinata e 200 in curva sud per la sfida di domenica 9 ottobre alle 16 contro il Martina. L’apertura straordinaria del settore è stata disposta in via straordinaria dal sindaco Cosimo Cannito, che ringraziamo, ancora una volta per il suo impegno e il suo supporto alla causa biancorossa. Un sentito ringraziamento alle istituzioni che hanno permesso il raggiungimento di questo risultato. Un regalo per i tutti i tifosi biancorossi, un regalo per la città. Ai tifosi chiediamo collaborazione e rispetto delle regole.