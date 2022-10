Prima sconfitta casalinga in campionato per il Barletta 1922. I biancorossi, parsi meno cinici rispetto alle ultime gare, cedono per 0-2 in casa al Martina. Decidono le reti per tempo di Ancora e Pinto, nulla da fare per la formazione di Farina.

Tabellino

Barletta (4-2-4): Piersanti; Milella (1’ st. Lavopa), Pollidori, Petta, Marangi; Vicedomini (33’ st. Zaldua), Cafagna (22’ st. Mercorella); Russo (41’ st. Feola), Maccioni, Lattanzio, Loioidice. A disp. Campisi, Visani, Cassatella, Rastelletti, Mininno. All. Farina

Martina (4-4-2): Suma; Mancini, Perrini, Sush, Cappellari; Pinto, Teijo, Cerrutti, Tuccitto (27’ st. Nikolli) Ancora (32’ Salvi), Lopez(46’ st. Diaz). A disp. Semeraro, Schmidt, Vigna, Forcillo, Aprile, Amabile. All. Pizzulli

Arbitro: Teghille di Collegno

Marcatori: 44’ Ancora (M), 48’ st. Pinto (M)

Note: ammoniti: Tejio, Ancora, Cerutti, Tuccitto, Mancini (M), Vicedomini e Petta (B) calci d’angolo: 11-0; recuperi: pt: 2’, st. 4’

A cura di Giacomo Colaprice