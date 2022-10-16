Il Consiglio Comunale di Barletta è convocato presso la Sala consiliare, ubicata al piano rialzato dell’ex tribunale in via Zanardelli, per il giorno 20 ottobre 2022 con inizio alle ore 16,00 in prima convocazione.
Ordine del giorno
- INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
- RICONOSCIMENTO E PRESA D’ATTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 183/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA AVVOCATURA COMUNALE.
- RICONOSCIMENTO E PRESA D’ATTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 134/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA AVVOCATURA COMUNALE.
- RICONOSCIMENTO E PRESA D’ATTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 179/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA AVVOCATURA COMUNALE.
- 194 D. LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ E PRESA D’ATTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 154/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA –
- RICONOSCIMENTO E PRESA D’ATTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 268/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA AVVOCATURA COMUNALE.
- RICONOSCIMENTO E PRESA D’ATTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 267/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA AVVOCATURA COMUNALE.
- VARIAZIONE DI BILANCIO ART.175 C.2
- ORGANO DI REVISIONE CONTABILE-FINANZIARIO: NOMINA ED ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECNOMICO PER IL TRIENNIO 2022-2025