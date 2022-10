In considerazione dell’imminente giornata dedicata alla commemorazione dei Defunti, da domenica 30 ottobre sino a mercoledì 2 novembre 2022 sarà osservato l’orario di apertura continuativo del Cimitero dalle 7 alle 17.

Inoltre, per disciplinare il traffico veicolare lungo i percorsi in prossimità del Camposanto e quindi salvaguardare la pubblica e privata incolumità, dalle ore 7 del 30 ottobre alle ore 19 del 2 novembre prossimo, con un’ordinanza dirigenziale dell’Ufficio Traffico sono stati disposti divieti di sosta (con rimozione) e di fermata riguardanti il viale del Cimitero e via Del Gelso, nonché istituito il senso unico di marcia lungo il viale del Cimitero (con direzione da via Foggia verso via Del Gelso) e in via Del Gelso nel tratto stradale compreso tra l’area di parcheggio antistante l’ingresso monumentale del Cimitero e via Violante.

I cittadini possono consultare l’ordinanza sul sito internet www.comune.barletta.bt.it per conoscere più dettagli sui cambiamenti temporanei introdotti lungo i suddetti percorsi.