Sarà possibile visitare il Castello di Barletta lunedì prossimo, 31 ottobre, grazie ad un’apertura straordinaria disposta dall’Amministrazione comunale. I visitatori potranno accedervi dalle ore 10.00 alle 20.00 (ultimi ingressi alle ore 19.15) ed ammirare all’interno cimeli e reperti del museo civico e del lapidarium.

Un’opportunità da non perdere in prospettiva del potenziale “ponte” tra l’imminente domenica e la festività di Ognissanti. Si ricorda che la Pinacoteca di Palazzo Della Marra resterà chiusa al pubblico per il completamento delle attività connesse al trasferimento delle opere selezionate per l’esposizione “An italian impressionist in Paris: Giuseppe De Nittis”, programmata negli Stati Uniti, presso The Phillips Collection a Washington D.C., dal 12 novembre 2022 al 12 febbraio 2023.

Riaprirà il 1° Novembre con il nuovo orario 9.00-19.00 (chiusura biglietteria ore 18.15) con l’esposizione di un nuovo allestimento di importanti opere di Giuseppe De Nittis, meno conosciute e custodite negli archivi.