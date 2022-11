«La Lega Navale di Barletta, nel suo programma di attività sociali che si svolgono tutto l’anno, ha inserito alcune iniziative finalizzate a “conoscere” altre sedi della L.N.I. non solo della nostra Regione – Questo il comunicato della sezione barlettana della Lega Navale Italiana, inoltrato alla nostra redazione. E prosegue – In questa iniziativa rientra la visita che 50 soci hanno fatto tempo fa alla LNI di Brindisi e in questi giorni alla Lega Navale di Taranto.

È stata l’occasione per incontrare soci della LNI e avviare eventuali comuni progetti finalizzati a fare delle nostre sedi sociali veri e propri baluardi cittadini di attività marinare sportive e ludiche.

Accolti dal Presidenti, abbiamo visitato le sedi, incontrato altri soci e apprezzato l’accoglienza che ci è stata riservata.

A Taranto, ci siamo andati anche per visitare alcune eccellenze culturali presenti nella città dei due mari.

La prima visita l’abbiamo fatta al Mo.S.A. (Mostra Storica Artigiana) ubicata all’interno dell’Arsenale Militare. Un’esposizione ispirata alla storia e alla tradizione marinara e navale del nostro Paese. È stata una esperienza davvero notevole. A parte l’accoglienza che ci è stata riservata, ammirare le tante testimonianze esposte, è stato non solo interessante ma soprattutto commovente.

Una mostra che consiglio a tutti coloro che amano il mare e non solo.

Tanti i cimeli esposti, che abbiamo potuto ammirare, grazie alla professionalità e alla passione del dott. Francesco Bruno e del dott. Roberto Olando che ci hanno guidato e illustrato il percorso descrivendone bellezza e perfezione.

In mostra anche vari modelli in scala di antiche navi a vela e di navi di epoca moderna, alcune delle quali costruite in Arsenale.

Questa visita è stata possibile anche grazie all’interessamento dell’Ing. Ferdinando Miglio a cui va la nostra gratitudine per la disponibilità dimostrata e per interessamento alla mostra guidata.

A seguire, dopo aver pranzato nel Circolo Ufficiali della Marina Militare, abbiamo visitato il MArTA (Museo Archeologico di Taranto), uno dei più importanti e ricchi d’Italia dove è esposta, tra l’altro, una delle più grandi collezioni di manufatti dell’epoca della Magna Grecia, tra cui i famosi Ori di Taranto.

Una giornata davvero entusiasmante che ci conferma la potenzialità dell’iniziativa che abbiamo avviato e cioè quella di visitare altre sedi della LNI affiancando le stesse a momenti culturali.

Prossimo appuntamento – conclude il comunicato – Napoli e a seguire Palermo, Genova, Trieste».