I CPIA- Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti- sono scuole statali istituite dal Ministero della Pubblica Istruzione con DPR 29 ottobre 2012, n. 263.

Articolati in una Rete Territoriale di Servizio dispongono di un proprio organico e organi collegiali al pari delle altre istituzioni scolastiche, seppure adattati alla particolare utenza.

Organizzati in modo da stabilire uno stretto contatto con le autonomie locali, con il mondo del lavoro e delle professioni stipulando con essi convenzioni, protocolli d’intesa, accordi, etc…

È proprio in quest’ottica di formazione e interazione con il territorio che il Dirigente del CPIA Bat, Paolo Farina, in piena sintonia col motto “I CARE” (scolpito sulla scuola di Don Lorenzo Milani, a Barbiana) ed ereditato in pieno dalla sua dirigenza, si impegna ad ampliare l’offerta formativa e creare reti- sempre più amplie- col territorio e, nello specifico, a Barletta, nella sua sede ubicata al primo piano della scuola Manzoni, in Viale Marconi- si organizzano corsi pomeridiani gratuiti, per utenti dai 16 anni in su.

Saranno, infatti, attivi dalla seconda metà di novembre i seguenti corsi di

– Arte

– Informatica di base

– Inglese base e intermedio

– Scrittura creativa

– Recitazione

Saranno tenuti dai docenti:

Maria Tarantini, Antonietta Leccese, Mario Serino, Lucia Filannino e Michela Diviccaro.

Ci si può iscrivere, presso la sede di Viale Marconi, dalle 16 alle 19 e dal lunedì al venerdì.