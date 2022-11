“Apnea”, il corto pluripremiato di Francesco Delvecchio al centro dell’evento promosso dalla Multisala Paolillo venerdì 11 novembre alle ore 19.00. La serata prevede la proiezione dell’opera, l’incontro con il regista, l’intero cast e il dibattito a più voci con la partecipazione di Sergio Fontana Presidente Confindustria Puglia, Maria Laterza Responsabile Club Cultura Confindustria Impresa, Mario Landriscina Direttore Confesercenti BAT e Luigi Olivieri Presidente Lega Navale Sezione di Manfredonia. Intervento istituzionale del vicesindaco di Barletta Giuseppe Dileo.

Il protagonista principale di “Apnea” è Luca, un imprenditore che perde la sua autostima, aggrovigliato da una serie di problematiche dettate dalla fase post Covid. Braccato dai pensieri relativi alla progettualità della sua azienda e delle risorse umane, perde la bussola delle sue azioni, si chiude in un mutismo e in una dimensione di assoluta solitudine che lo portano a dialogare con i fantasmi in un mondo interiore che lo distacca dalla famiglia. Un dramma che lascia aperta la porta della speranza.

Il messaggio del film-maker è quello di vivere intensamente la vita, mettere a nudo le apparenze e le abitudini che spesso celano verità nascoste e angoscianti nell’animo degli individui.

Il cortometraggio è stato girato in Puglia, in particolare nella Bat (Barletta, Bisceglie e San Ferdinando), nel foggiano (Manfredonia) e nel barese (Bari e Adelfia). Nel cast accanto a Fabio Salerno, Simona Santamato, Nicola Conversano e Lorenzo Di Lernia.

“Apnea” scritto e diretto da Francesco Delvecchio vanta il patrocinio del Club Cultura Confindustria Puglia per le Imprese Bari e BAT, Confesercenti BAT e Lega Navale Sezione di Manfredonia.

Numerosi i riconoscimenti tributati al lavoro di Francesco Delvecchio. Lo short film ha conquistato il Premio “Pandemic Hero” al San Benedetto Film Festival 2022; vanta la finale alla manifestazione “Tulipani di Seta Nera” di Rai Cinema Channel e Rai per il Sociale; due candidature per due premi lo scorso maggio a Roma “Sorriso Diverso” e “CondiVidiamo diversità”; finale alla 13^ edizione del Festival Internazionale del Cinema Patologico a Roma; miglior corto drammatico ad Alicarnasso in Turchia. “Apnea” concorre al David di Donatello 2023, sezione corti.

Francesco Delvecchio (Actor, Tv&Theater, Director, Film-maker e Video Editor) ha frequentato numerose master class con straordinari maestri del cinema e del teatro: Ettore Scola, Jean Jacques Anneau, Nanni Moretti, Andrei Konchalovski, Manlio Castagna, Cristiano Travaglioli, Luciano Tovoli, Elda Ferri, Roberto Faenza e Francesco Dongiovanni.

Ha realizzato cortometraggi, documentari e spot vincendo premi e riconoscimenti. Tre menzioni speciali per il suo “Rivoluzione Gentile” che nel 2020 è stato giudicato il miglior corto italiano al GeofilmFestival di Cittadella (Veneto). Una selezione avvenuta su un numero di oltre 5.000 lavori. “Rivoluzione gentile” ha impressionato per le tematiche trattate: la riqualificazione ambientale e la plastica nei mari.

“Apnea” rappresenta un ulteriore successo nel suo percorso professionale.