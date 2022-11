A seguito delle numerose segnalazioni giunte, nell’ultima settimana, sono stati intensificati servizi di controllo del territorio, voluti dal Questore Roberto Pellicone e realizzati dai poliziotti del Commissariato di Barletta, che hanno operato con l’ausilio dei colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Bari.

Nel corso delle attività sono state particolarmente attenzionati i luoghi di aggregazione dove si concentra la maggior parte dei giovani. In particolare, le attività si sono concentrate soprattutto in via Vitrani, via Vaccari, via del Milite Ignoto e nelle strade limitrofe. I controlli sono stati effettuati per prevenire e reprimere reati di natura predatoria ma anche lo spaccio ed il consumo di stupefacenti, specie da parte dei più giovani.

Durante i predetti servizi, sono stati effettuati 21 posti di controllo in cui sono state controllate oltre 410 persone, di cui 65 con pregiudizi di Polizia, 221 veicoli, diverse perquisizioni personali effettuate e 6 sanzioni al codice della strada. I servizi straordinari, mirati alla prevenzione e controllo del territorio, continueranno nei prossimi giorni al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.