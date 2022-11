Prosegue la stagione 2022 degli anime al cinema. In arrivo il secondo appuntamento dell’anno con “Sword Art Online” Progressive The Movie, Scherzo of Deep Night. Il film, diretto da Ayako Kono, è in programma alla Multisala Paolillo martedì 15 novembre alle ore 18.00.

L’omonima serie light novel di Reki Kawahara, illustrata da abec e vincitrice del 15° Dengeki Bunko Novel Grand Prize, ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo: circa 30 milioni i volumi stampati in diversi paesi, tra cui Giappone, Cina Corea del Sud, Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Per l’adattamento anime, premiato come migliore serie televisiva al Tokyo Anime Award, sono già state realizzate 4 stagioni, due film e uno speciale.

La nuova uscita sul grande schermo vede ancora la giovane Asuna intrappolata nel gioco Sword Art Online insieme al beta tester Kirito. Sono trascorsi ben due mesi da quando sono lì e i due, oltre a cercare di sopravvivere nel gioco mortale, continuano a progredire tra i livelli alla ricerca di un modo per venire fuori dal mondo virtuale.

I ragazzi sono riusciti a raggiungere il quinto piano, quello fondato sulle rovine. Avventurandosi tra sotterranei, catacombe e intricati labirinti Asuna e Kirito incontrano non solo mostri sempre più spaventosi e difficili da abbattere ma anche i Player Killer, giocatori che uccidono i loro simili per mero divertimento, pur sapendo che un game over nel videogame significa morte nella vita reale. E la lotta di Asuna e Kirito per la sopravvivenza diventa sempre più rischiosa e cruenta.

La Stagione degli Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit, J-Pop, uno dei principali editori di manga in Italia e con il sostegno dei media partner MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID.