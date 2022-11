«Come anticipato nel mio precedente comunicato con cui confermavo la mia lealtà politica all’azione amministrativa del sindaco Cannito, intendo proseguire – lo dice il consigliere di maggioranza Michele Trimigno, dopo l’uscita dal gruppo della lista civica “Cannito Sindaco”, seguito da non poche polemiche – il mio percorso politico con lealtà e costruttività con un gruppo solido rappresentato dagli amici di “Barletta al Centro”. Un gruppo che opera nell’esclusivo interesse della comunità cittadina e che mette al centro della propria azione politica il progresso ed il benessere della città di Barletta.

Ho già incontrato i rappresentanti del movimento civico ed abbiamo in cantiere molte proposte che porteremo all’attenzione dell’amministrazione. Sia chiaro che non transigeremo su eventuali azioni proposte da gruppi di maggioranza e non, miranti a rafforzare interessi di qualche frangia di potere a discapito degli esclusivi interessi dei cittadini. Il mio personale invito al sindaco Cannito è quello di continuare ad essere consequenziale a quanto ha affermato in campagna elettorale e quindi di continuare a lavorare con serenità ed in sintonia con la propria maggioranza. Continuerò ad ascoltare tutte le istanze che mi perverranno dalla comunità mettendomi al servizio di tutti. Ringrazio il Capogruppo consiliare Flavio Basile per aver accolto la mia richiesta di ingresso nel suo gruppo condividendone da principio le linee programmatiche e gli obiettivi».