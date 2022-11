“Harry Potter e la Camera dei Segreti” torna al cinema per il ventesimo anniversario dell’uscita del film diretto da Chris Columbus. Una pellicola inossidabile, invecchiata bene, tratta dall’omonimo romanzo della scrittrice britannica Joanne Rowling.

Sul grande schermo fino al 22 novembre riecco il secondo lungometraggio della saga del mago più famoso di tutti i tempi con Daniel Radcliffe nei panni di Harry Potter e Rupert Grint ed Emma Watson rispettivamente in quelli dei suoi migliori amici Ron Weasley ed Hermione Granger.

La Multisala Paolillo di Barletta in collaborazione con la scuola “Helen Doron” ha programmato per sabato 19 novembre alle ore 18.00 la proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano di “Harry Potter e la Camera dei Segreti”.

Arrivato nelle sale italiane il 6 dicembre del 2002, il secondo film della saga potrà essere ammirato e celebrato in inglese, incantando grandi e piccini in una atmosfera resa ancora più affascinante dai dialoghi dei protagonisti con le loro voci, senza doppiaggio. Una iniziativa di rilievo per acquisire ulteriormente la conoscenza delle lingue straniere.

L’evento chiama a raccolta i nostalgici e i giovanissimi fan e potrebbe bissare il successo ottenuto nel 2021 con “Harry Potter e la pietra filosofale”, il primo degli otto film della leggendaria serie.