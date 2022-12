Legambiente Barletta continua le sue operazioni di recupero nella città. Instancabile il lavoro svolto nei giardini Baden Powell, da ormai due infatti, i volontari di Legambienti si sono impegnati nella riqualificazione di questo spazio, facendolo diventare il simbolo del loro costante operato.

«In occasione dell’inaugurazione della panchina rossa abbiamo “approfittato” della presenza delle tre assessore, Ricatti, Crescente e Riefolo, per far vedere i cambiamenti nei giardini Baden Powell, facendo notare cose da correggere, parlando di nuovi progetti e alcune carenze; una di queste la scarsa illuminazione serale dell’ingresso principale.

A pochissimi giorni non si è fatta attendere la risposta dell’assessora Ricatti (alle Manutenzioni) che, é il caso di dire, ha ridato nuova luce al parco. Ringraziamo l’assessora a nome del circolo, dei fruitori del parco e della cittadinanza del quartiere che ne sarà sicuramente contenta. Ringraziamo anche la Barsa – Barletta Servizi Ambientali per essere intervenuti celermente. Un altro passo avanti, ma non l’ultimo. Altre novità in arrivo.

Dalle foto potete notare il prima e il dopo dalla stessa prospettiva».