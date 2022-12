Barletta, Lattanzio e il gol del riscatto: la “previsione” di Farina nel pomeriggio di Brindisi

Così Francesco Farina il 13 novembre, dopo il 2-1 del suo Barletta sul campo del Brindisi.

Così sempre Francesco Farina domenica 4 dicembre, pochi minuti dopo il fischio finale di Puteolana-Barletta 0-1, partita decisa da un preciso colpo di testa di Riccardo Lattanzio al minuto 93. Un gol che sa di rivincita per l’attaccante e per lo stesso allenatore biancorosso.

In Campania è arrivata la vittoria numero 8 nel campionato del Barletta, la quarta fuori casa dopo quelle contro Brindisi, Bitonto e Cavese. Proprio a Cava, il 18 settembre, era arrivato quello che sin qui era stato l’unico acuto stagionale di Lattanzio, arrivato in biancorosso dopo l’esperienza di Bitonto e forte di un bagaglio di oltre 120 reti tra C e D in carriera. Contro una Puteolana rinnovata dal calciomercato, la squadra di Farina ha avuto la meglio con pazienza e qualità.

Il presente coincide con il secondo posto a -2 sulla Cavese, con il margine di vantaggio di 6 punti sulla sesta posizione e con il Matera, prossimo avversario domenica al Puttilli. Farina, dopo gli addii di Pignataro, Zaldua e Nannola, attende anche altri innesti dal calciomercato. Intanto si gode Di Piazza, ultimo arrivato schierato nel secondo tempo contro la Puteolana.

CLICCA QUI PER IL SERVIZIO DI TELESVEVA