Il bicchiere del Barletta dopo il 2-2 contro il Matera è mezzo pieno: non ha dubbi l’allenatore biancorosso Francesco Farina, nonostante la sua squadra nel match del Puttilli sia passata in vantaggio per due volte con Maccioni. I punti in classifica sono 29, la posizione è la seconda a -4 dalla Cavese, la striscia di imbattibilità di Vicedomini e compagni perdura da nove incontri.

Gli ultimi 180 minuti del 2022 sul campo saranno caratterizzati per il Barletta da sfide di vertice. Si parte domenica dal Nardò in trasferta, si conclude il 23 al Puttilli contro il Fasano. Due realtà ambiziose ed entrambe distanti tre punti dai biancorossi

Spazio anche per un commento sulle prime due uscite in biancorosso di Matteo Di Piazza, attaccante arrivato dal Brindisi che ha giocato da subentrante contro Puteolana e Matera. Farina non esclude anche novità tattiche:

Chiosa sul calciomercato, che accompagnerà i club di Serie D fino all’antivigilia di Natale. Sentite Farina quando gli chiedono in che reparto interverrebbe in sede di campagna acquisti.