La Slc Cgil della Bat, il sindacato della comunicazione ha un nuovo segretario generale, si tratta di Vito Battista, classe ‘60, sposato e padre di due figlie, è stato nominato all’unanimità dall’assemblea congressuale. Confermata la delega del coordinamento della Slc Bat a Luigi Marzano.

Vito Battista entra nel 2000 nella Cgil eletto come Rsu nel comparto poste. Incarico che viene rinnovato a distanza di pochi anni con un vasto consenso, continua a seguire il comparto poste prima come coordinatore provinciale e dal 2013 come segretario provinciale e coordinatore regionale fino ad oggi. La sua esperienza sindacale in poste si alimenta anche della sua passione per i temi della sicurezza sul lavoro. Due volte consigliere circoscrizionale di Bari lascia definitivamente la politica per dedicarsi completamente al sindacato nel 2013. Nel 2015 diventa segretario generale della Slc Cgil di Bari

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e consapevolezza per l’impegno a cui sono stato chiamato. Mi sono sempre schierato dalla parte dei più deboli contro l’arroganza dei potenti. In un momento così complicato, dove nel mondo del lavoro, vige un senso di sfiducia, voglio continuare a lottare soprattutto insieme ai giovani, per un futuro più equo e solidale. Non mi rassegno, sono convinto che un mondo diverso sia possibile”, commenta così il neo eletto segretario generale della Slc Cgil Bat.

Al gruppo dirigente della Slc e al nuovo segretario generale gli auguri di buon lavoro del segretario generale della Cgil Bat Michele Valente: “Siamo certi che per capacità politica e impegno Vito Battista saprà interpretare al meglio le esigenze complesse del mondo del lavoro che dovrà rappresentare attraverso la categoria nella Bat. Al suo fianco Marzano per il rilancio della partecipazione nel sindacato della comunicazione. Sappiamo di poter contare sul loro impegno”, conclude Valente.