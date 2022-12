Francesco Farina getta la maschera. Dopo aver tenuto i toni bassi per l’intero girone di andata, chiuso dal suo Barletta in seconda posizione e a -4 dalla vetta del gruppo H di Serie D, l’allenatore biancorosso fissa gli obiettivi per il 2023 sul campo. Dopo il 2-1 sul Fasano, avversario superato in rimonta al Puttilli, Farina ricorda con orgoglio anche i risultati inanellati dal suo gruppo negli scontri diretti.

Nove vittorie, cinque pareggi, tre sconfitte, seconda miglior difesa del raggruppamento dopo il Nardò e 32 punti in tasca, più di squadre allestite con piani di grandeur in estate. I numeri sintetizzano il lavoro svolto sul campo dal Barletta. Ampliato nell’organico dal calciomercato dicembrino, e corretto in corsa da Farina anche contro il Fasano. Gli innesti di Lattanzio e Di Piazza all’intervallo hanno cambiato volto al match.

I due attaccanti, sommati a Scaringella, costituiranno frecce nell’arco biancorosso da sfruttare anche nella seconda parte di stagione, che avrà il via l’8 gennaio al Puttilli contro il Gladiator. Intanto sono ore febbrili per la chiusura del calciomercato. L’argentino classe 2004 Fabricio Ponzo è l’ultimo innesto in ordine di tempo per il centrocampo, dove ha salutato Mininno. E l’allenatore risponde così a chi gli chiede se si attende altri movimenti in entrata.

