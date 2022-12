La beneficenza sfreccia su due ruote. A Barletta circa duecento motociclisti hanno indossato i panni di Babbo Natale per donare giocattoli ai bambini meno fortunati. L’appuntamento natalizio è stato promosso da Harley-Davidson Italian Club Puglia, in collaborazione con Proud Italian Bikers e Mi Vida Moto Crew, in occasione della terza edizione del Xmas Bikers for Children. L’evento si è tenuto in corso Vittorio Emanuele, dove i bikers sono arrivati in corteo sfilando tra bambini e famiglie. Danza, musica e tanto divertimento hanno intrattenuto i più piccoli mentre i Babbi Natale ricevevano giochi da donare ad organizzazioni impegnate nella tutela dell’infanzia, per rendere più liete le festività.

Successivamente c’è stata dunque la tappa all’ospedale “Dimiccoli” per la consegna del Bilirubinometro. Il macchinario che semplifica le pratiche di screening per l’ittero – che nei neonati si manifesta con colorazione giallastra della pelle – eliminando la necessità di lunghi prelievi ematici e alleviando così il carico di lavoro del laboratorio, con un conseguente abbattimento dei costi. Ne migliora, inoltre, l’efficienza fornendo risultati affidabili in un numero decisamente minore di passaggi. Ad accoglierli nella struttura ospedaliera il direttore del reparto di Pediatria dottor Baldassarre Martire.

Il servizio.