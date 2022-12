Maxi sequestro di materiale esplosivo a Barletta dove la Polizia di Stato ha messo i sigilli su una tonnellata e mezza di botti illegali e denunciato tre barlettani di 35, 30 e 20 anni per detenzione e vendita illegale di materiale esplodente. È il bilancio di tre operazioni distinte effettuate nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato locale durante diversi controlli disposti dal Questore BAT Roberto Pellicone, per le festività natalizie e di fine anno. Numerose le perquisizioni effettuate in alcune abitazioni e garage del territorio. In particolare, nell’abitazione del 20enne denunciato, gli agenti hanno trovato otto bombe carta cilindriche di fattura artigianale e 26 candelotti, denominati New Rambo. Nell’autovettura del 35enne, invece, sono state sequestrate 9 cassette che contenevano diverse tipologie di materiale esplosivo, oltre a 18 candelotti illegali denominati Super Cobra. Infine, durante il controllo in casa del 30enne gli agenti hanno sequestrato 4 cartoni del peso di 18 chilogrammi ciascuno contenenti cassette pirotecniche di varie nomenclature commerciali. La perquisizione, estesa poi nel garage in uso al giovane barlettano, ha permesso di rinvenire altri 1000 chilogrammi di materiale pirotecnico professionale di varie tipologie e peso nonché materiale elettrico e batterie di lancio per l’allestimento di spettacoli pirotecnici, il tutto in corso di quantificazione a cura di personale specializzato Artificieri della Questura di Bari. Il totale del sequestro ammonta ad una tonnellata e mezza. I controlli, hanno fatto sapere dalla Questura BAT, proseguiranno per tutto il periodo delle festività a tutela della incolumità dei cittadini.