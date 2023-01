Diversi gli episodi di nebbia che hanno attanagliato Barletta negli ultimi giorni, tanto che la Città della Disfida è stata a più riprese ribattezzata la “nuova Londra”. Un Natale “opaco”, dunque, che non ha scoraggiato esultanza e festeggiamenti, ma con un pizzico di avvedutezza in più. Che almeno l’Epifania regali un dolce sole, come le ultime mattine hanno quasi lasciato sperare? Stando alle previsioni meteo rilevate dal sito ilmeteo.it, mercoledì 4 gennaio sarà caratterizzato da nubi sparse per tutto il giorno e precipitazioni assenti, con una temperatura media tra i 9 e i 10 gradi e un intermezzo sereno intorno alle 13. Abbastanza soleggiato invece giovedì 5 gennaio, con un clima tra i 7 e i 14 gradi e temperature serene tra le 13 e le 16. Precipitazioni assenti. Stando all’Epifania invece, che ogni festa porta via, non porta via anche le nubi purtroppo. Per venerdì 6 gennaio, infatti, sono previste nuvole sparse ma cielo poco nuvoloso e assenza di pioggia, con una temperatura media tra i 6 e i 14 gradi, con il picco più freddo intorno alle 7 del mattino e quello più caldo alle 13.