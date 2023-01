La nuova ala è dotata di un totale di 16 posti letto: 10 posti letto di Medicina d’Urgenza, di cui 6 a vocazione subintensiva, e 6 posti letto di Osservazione Breve Intensiva. Le apparecchiature sono state acquistate con i fondi del Decreto Rilancio per il rilancio della rete ospedaliera. L’attivazione dei posti letto consentirà una migliore e più efficiente gestione dei pazienti che afferiscono alla struttura.

I posti letto di Medicina d’Urgenza accolgono i pazienti critici che necessitano di stabilizzazione clinica prima di essere trasferiti presso altri reparti specialistici o prima di essere dimessi. Il paziente può rimanere in Medicina d’Urgenza fino a 72 ore: viene eseguita una valutazione diagnostica e una stabilizzazione del paziente instabile. Ogni postazione è dotata di colonna pensile con prese dei gas medicali e monitor multiparametrico per la misurazione dei parametri vitali collegati a una centrale di monitoraggio per la valutazione costante da parte degli operatori sanitari.

Dei 10 posti letto di Medicina di Urgenza 6 sono a vocazione subintensiva, sono cioè dotati della strumentazione necessaria per la ventilazione meccanica non intensiva. Questi 6 posti letto sono dotati di ventilatori ad alti flussi e CPAP per accogliere pazienti con problematiche respiratorie o cardiache.

La nuova ala è dotata anche di 6 posti letto di Osservazione Breve Intensiva. L’Osservazione Breve Intensiva, dal punto di vista organizzativo, è un’unità funzionale del Pronto Soccorso e rappresenta un moderno e collaudato sistema di filtro che ha come obiettivo ridurre i ricoveri inappropriati nei reparti di degenza e aumentare la sicurezza nelle dimissioni dal Pronto Soccorso.

L’ammissione dei pazienti in OBI avviene secondo criteri clinici strumentali specifici solo per alcune patologie ben definite che necessitano di approfondimenti diagnostici e terapeutici erogabili in arco di tempo definito e limitato tra le 6 e le 44 ore. Al termine di tale periodo il paziente potrà essere dimesso o ricoverato.