Uno spettacolo che forse non ci saremmo aspettati a Barletta, soprattutto dopo le innumerevoli notizie di coinquilini marini spiaggiati drammaticamente sulle nostre spiagge negli ultimi anni, senza mai riuscire ad individuare il perché. Ieri però lo stupore l’ha fatta da padrone, quando nei pressi del porto della Città di Eraclio, tramite un video amatoriale girato da una barca, alcuni delfini sono stati avvistati all’orizzonte, in un’amichevole danza tra le onde e senza timore dell’uomo. Ebbene sì, i meravigliosi esemplari non erano soli, ma hanno assistito come spettatori privilegiati agli allenamenti di Federica Chisena e Paola Piazzolla, punte di diamante del canottaggio barlettano, che incredule ed emozionate hanno ammirato i mammiferi marini sguazzare in mezzo a loro. Una scena dall’incredibile potenza emozionale, una di quelle scene che si vorrebbe vedere sempre più spesso, senza che l’umanità rappresenti una forca caudina per la natura e per la flora e la fauna di cui ci circondiamo.

PER VEDERE IL VIDEO CLICCA QUI: https://fb.watch/hWPz-FXIn6/