Molfetta, Martina, Lavello, Matera, Gladiator e…Cavese. Sesto sold-out su dieci partite disputate al ”Puttilli” per il Barletta 1922, che raggiunge, in attesa delle disposizioni relative per la gradinata, il picco di spettatori per l’attesa sfida di domenica prossima contro la capolista blufoncé.

Se è da una parte vero che la data del 22 gennaio fosse segnata da tempo sui taccuini e sui calendari dei tifosi biancorossi, dall’altra ha colpito la celerità con cui sono stati acquisiti tutti i tagliandi disponibili. Una vera e propria caccia al biglietto che si è concretizzata nella giornata di ieri attraverso lunghe file presso la sede della società, che poi, attraverso una nota diramata sulla propria pagina ufficiale Facebook, ha reso noto l’immediato esaurimento dei biglietti. Per fare possibili paragoni per l’entusiasmo che aleggia sulla Barletta calcistica bisogna probabilmente tornare alle quattro, indimenticabili, annate in Serie B: categorie diverse, ma stesso coinvolgimento emotivo che sale partita dopo partita. Saranno almeno 4mila i tifosi che spingeranno il Barletta per tentare il sorpasso in classifica ai danni della capolista, in attesa di chiarire la situazione, ormai ridondante e ripetitiva, che riguarda l’apertura della gradinata. Numeri che certificano l’attaccamento, unico o quasi solo se si fa un parallelismo con la fuoriserie Catania, di una piazza che ha fame di professionismo.

A cura di Giacomo Colaprice