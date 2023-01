Prosegue la marcia di avvicinamento al ”big match” di domani pomeriggio tra Barletta e Cavese. Dopo la decisione del Gos arrivata nella giornata di ieri, in merito alla disponibilità di 800 biglietti in gradinata, i tifosi hanno risposto con grande entusiasmo in mattinata presso i botteghini del ”Puttilli”.

Centinaia di persone, nonostante la pioggia e il freddo, per una vera e propria caccia al biglietto, che culminerà, con ogni probabilità, con l’esaurimento di tutti i tagliandi disponibili. A riprova dell’attaccamento che la piazza sta manifestando nei confronti della squadra allenata da mister Farina che domani, contro la capolista campana, si giocherà una buona fetta di stagione. Attesi 6mila spettatori per un ”Puttilli” che si preannuncia rovente e che proverà a spingere Loiodice e soci per il sorpasso in classifica ai danni dei blufoncé.

A cura di Giacomo Colaprice