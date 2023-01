«Come partito siamo, oramai da diverse settimane, in piena stagione congressuale. Per questa ragione, – così parla la dimissionaria segretaria del PD, Rosa Cascella consigliere comunale – approfittando dei concomitanti imminenti congressi nazionale e regionale, ho deciso di rassegnare le dimissioni come segretaria del PD di Barletta.

Sono stata segretaria in un momento difficile, non solo dal punto di vista strettamente politico. Ringrazio il direttivo e la segreteria che mi hanno accompagnata e sostenuta in momenti complicati: la pandemia ha ridotto, spesso azzerato, le possibilità di incontro e confronto in presenza. La nostra socialità è stata trasformata, e la vita dei circoli di partito stravolta. Abbiamo provato a utilizzare tutti i mezzi tecnologici a disposizione, per ridurre il danno provocato dalla impossibilità di riunirci e discutere come eravamo abituati a fare. Non è stato un periodo facile nemmeno dal punto di vista politico, perché abbiamo subito sconfitte elettorali importanti sia a livello locale sia a livello nazionale. Ma nonostante questo abbiamo ottenuto conferme importanti in termini di consensi e rappresentanti eletti a ogni livello, riportando il PD, in occasione delle ultime elezioni comunali, ad essere il primo partito di Barletta.

Approfitto di questo momento per ringraziare tutti i rappresentanti istituzionali del territorio: i parlamentari del PD della BAT, della attuale e della scorsa legislatura; i consiglieri regionali eletti nella BAT; i consiglieri comunali. Sono stati tutti, sempre, preziosi nel suggerire iniziative, nel condividere battaglie, nel sostenere provvedimenti a favore della nostra città. E sono stati per me interlocutori essenziali: la filiera istituzionale, come abbiamo ripetuto più volte nelle campagne elettorali, che solo il PD è in grado di offrire a militanti, dirigenti, amministratori. Sono certa che il prossimo segretario, o la prossima segretaria, del circolo del PD di Barletta sarà all’altezza delle sfide che ci attendono. A tutti gli iscritti, gli elettori, i militanti, i simpatizzanti devo un enorme ringraziamento. È stata una bellissima sfida, è stato un grande onore, essere al servizio di questa comunità militante. Buon lavoro a tutti noi».