Nell’ambito delle iniziative finalizzate al contrasto delle irregolarità inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, il lavoro nero e lo sfruttamento del lavoro, i Carabinieri della Compagnia di Barletta e quelli del Nucleo Ispettorato del lavoro di Bari e Foggia, coadiuvati anche da personale dello SPESAL Asl BAT, stanno continuando anche in questo 2023 – sulla scia delle attività concluse nello scorso anno – una strutturata ed efficace sinergia per l’esecuzione di una campagna di periodici controlli congiunti ai cantieri edili, pubblici e privati.

Le attività ispettive verranno eseguite -così come per lo scorso anno- a tappeto e con cadenza mensile, nei 4 comuni sotto la giurisdizione della Compagnia di Barletta – precisamente Barletta, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli – dai militari delle Stazioni Carabinieri dislocate sui rispettivi territori, insieme ai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) di Bari e Foggia.

In particolare, solo nell’ultimo trimestre del 2022 e nel primo mese del 2023, i Carabinieri della Compagnia di Barletta e i militari del NIL hanno condotto ispezioni in oltre 6 imprese edili attive in cantieri – prevalentemente impegnate nell’esecuzione di appalti pubblici – presenti nelle diverse località della provincia, effettuando verifiche su oltre 40 posizioni lavorative; a conclusione delle attività svolte sono state elevate complessivamente ammende per circa 20.000 euro e comminate sanzioni amministrative per complessivi 13.000 euro. La campagna dei controlli nel settore edile proseguirà nelle prossime settimane con l’obiettivo di mantenere elevata e costante l’attenzione sulla delicata tematica, quotidianamente all’attenzione della cronaca, anche nazionale, confermando l’incisiva e permanente azione di prevenzione e contrasto dei Carabinieri alle violazioni che danneggiano i diritti dei lavoratori e mettono a serio rischio la loro incolumità.