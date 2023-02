La Disfida di Barletta entra ufficialmente a far parte dei grandi eventi promossi e finanziati dalla Regione Puglia, che in sede di approvazione dell’ultimo bilancio ha inserito un capitolo di spesa destinato alla rievocazione del fatto d’arme che ha reso celebre Barletta anche oltre i confini nazionali, il duello in difesa dell’onore del febbraio 1503 tra 13 cavalieri italiani e 13 cavalieri francesi. “Si tratta di 150mila euro per l’anno 2023 e altri 100mila euro per ciascuno dei due anni successivi” ha spiegato in conferenza stampa l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane, intervenuto a Palazzo della Marra insieme al consigliere regionale Giuseppe Tupputi e al sindaco Mino Cannito. Un finanziamento che potrà contribuire all’organizzazione del certame cavalleresco – evento di punta delle rievocazioni – dal 2019 non più inserito nel programma delle celebrazioni proprio per i costi proibitivi per le casse comunali.

“Un primo passo per rendere la Disfida di Barletta un evento di caratura nazionale” ha detto il consigliere regionale di “Con”, Giuseppe Tupputi, promotore dell’inserimento nel bilancio regionale del capitolo di spesa destinato alla rievocazione del certame storico.

Il servizio.