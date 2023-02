La festa di San Biagio, protettore dai mali della gola, diventa anche quest’anno l’occasione per stilare un bilancio delle attività portate avanti dall’Unità di Otorinolaringoiatria del “Dimiccoli” di Barletta e per rilanciare i temi cari all’Apoc Puglia, l’associazione che rappresenta e tutela i pazienti operati per neoplasie della testa e del collo. Nella cappella dell’ospedale la messa celebrata dal vescovo D’Ascenzo, con gli interventi delle autorità del territorio e la benedizione conclusiva dei fedeli con le candele della candelora. Un appuntamento ormai tradizionale per riflettere sull’importanza di mettere in campo un efficace lavoro di squadra, senza il quale – spiegano a Barletta – non ci sarebbero i prestigiosi traguardi raggiunti negli ultimi anni dall’Unità Operativa diretta dal dottor Michele Barbara.

Un reparto all’avanguardia che, per qualità e quantità delle prestazioni effettuate, si conferma punto di riferimento della sanità pugliese.

