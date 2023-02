Una rovesciata di Pollidori vale un successo pesante per il Barletta, che supera per 2-1 il Bitonto al termine di una partita complicata e vinta in nove uomini per la duplice espulsione di Di Piazza e Vicedomini.

Barletta 1922(4-2-3-1): Piersanti; Padalino(46’Ponzo), Petta, Pollidori, Cristallo; Cafagna(46’Marangi), Vicedomini; Russo(90’Milella), Lattanzio(80’Telera), Loiodice(88’Scaringella); Di Piazza. A disposizione: Lovecchio, Lavopa, Mercorella, Feola. All: Farina

Bitonto(3-5-2): Petrarca; Tangorre, Gomes(80’Gianfreda), Silletti; Riefolo, Mariani(78’Moscelli), Clemente(75’Muscatiello), Cardore(67’Lucchese), Chiaradia; Maffei, Figliolia. A disposizione: Civita, Cirrottola, Rapio, Spinelli, Ungredda. All: Loseto

Arbitro: Monese di Crotone.

Reti: 17’Lattanzio, 23’Cardore, 78’Pollidori

Note-Angoli 4-4. Ammoniti: Riefolo. Espulsi Di Piazza e Figliolia al 37′ e Vicedomini al 55′

Primo Tempo

7’Conclusione di Silletti, respinta dalla difesa.

8’Tentativo di Clemente al volo, palla fuori.

17’Gol del Barletta! Russo mette un cross al centro, Lattanzio approfitta di un rimpallo favorevole e batte Petrarca.

20’Tiro di Clemente, respinge in due tempi Piersanti.

23’Maffei calcia, si oppone con i piedi Piersanti. Sul corner seguente, Cardore di testa batte Piersanti e trova la parità.

27’Punizione di Loiodice, traversa clamorosa per il Barletta.

39’Conclusione di Loiodice, palla fuori.

44’Punizione di Loiodice, tentativo fuori di un soffio.

45’Ci prova Vicedomini al volo, palla sul fondo.

46’Altra traversa per il Barletta in chiusura di primo tempo con Russo. Tiro che coglie l’incrocio.

Secondo Tempo

8’Pericoloso il Barletta! Loiodice calcia di prima intenzione, palla di poco fuori.

11’Traversa di Chiaradia sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite.

17’Conclusione di Maffei, palla alta

26’Gol annullato al Barletta per fuorigioco di Lattanzio.

32’Conclusione al volo di Russo, respinge Parente in corner.

33’Massimo Pollidoriiii! Il capitano trova il 2-1 con una rovesciata vincente sugli sviluppatori dell’angolo seguente.

45’Finisce 2-1 per il Barletta.

A cura di Giacomo Colaprice