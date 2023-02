«Come avevo annunciato a mezzo stampa nel luglio 2022 ho devoluto, in data 2 Febbraio, i miei emolumenti relativi ai gettoni di presenza spettanti alla mia carica di Consigliere Comunale all’associazione “Angsa Bat Onlus” che si occupa di sostenere i bambini autistici». Lo annuncia Michele Trimigno, consigliere comunale di Barletta al Centro.

«Avevo premesso nella mia precedente nota che avrei devoluto all’ospedale pediatrico “Bambin Gesù”, ma mi è stato riferito che agli ospedali non fosse possibile fare donazioni economiche e quindi mi sono da subito adoperato per ricercare una associazione che allo stesso tempo avesse come unica “mission” il sostegno nei confronti dei bambini, un tema da me molto sentito. Questi ultimi, a maggior ragione, colpiti da patologie importanti, sono un pezzo del nostro cuore che non ha eguali. Ero, sono e sarò sempre dalla parte dei più deboli. Penso che un gesto per noi così piccolo, possa essere un volano per i soggetti in questione e rappresentare per loro un grande valore. Ringrazio il mio gruppo politico consiliare di appartenenza – “Barletta al Centro” per aver da sempre sostenuto tali iniziative ed averla sposata in “toto” con il sottoscritto. Per quanto ci riguarda, saremo sempre in prima linea per garantire un futuro migliore alle persone meno abbienti ma soprattutto ai bambini in difficoltà».