L’esito thrilling della partita vinta per 2-1 sul Bitonto non deve far perdere di vista l’obiettivo di inizio stagione. Ne è certo Francesco Farina, allenatore del Barletta che cerca di mettere da parte le emozioni della pazza notte del Puttilli, caratterizzata da tre cartellini rossi e archiviata con i tre punti dalla squadra di casa grazie alla rovesciata vincente di capitan Pollidori. Una vittoria voluta con il cuore, che permette di mantenere inalterate le distanze da primo e secondo posto.

Ne ha per tutti, Farina. Dalla vecchia guardia che supera di weekend in weekend i propri limiti ai baby biancorossi, capaci di esprimere personalità e carisma in campo: è il caso dell’argentino Ponzo, subentrato con efficacia nel derby del Puttilli.

Domenica prossima si riparte da Martina Franca. Per la sfida all’ex Pizzulli, Farina non avrà a disposizione gli squalificati Vicedomini e Di Piazza.

Quello che sulla carta doveva essere un campionato di transizione ora permette al Barletta di sognare la vetta. Con qualità e carattere.

