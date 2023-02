Un Barletta non brillante e sottotono impatta per 1-1 a Martina e resta a -4 dalla vetta occupata dalla Cavese. Prestazione da rivedere per i biancorossi, capaci di raddrizzare la gara con il pari di Cristallo ma poco incisivi per tutta la gara. Pareggio giusto per quanto visto al ‘’Tursi’’ e che accontenta maggiormente i padroni di casa.

TABELLINO

MARTINA(3-4-3): Figliola; Dieng, Suhs, Nikolli; Cerutti, Mancini, Teijo, Langone(59’Ancora); Mangialardi, Diaz(88’Meneses), Pinto. A disposizione: Semeraro, Cappellari, Perrini, Petitti, Aprile, Ievolella, Vaticinio. All: Pizzulli

BARLETTA 1922(4-2-3-1): Piersanti; Cristallo(88’Cafagna), Pollidori, Petta, Marangi; Maccioni(71’Ponzo), Feola(71’Milella); Russo(92’Telera), Lattanzio, Loiodice; Scaringella(46’Lavopa). A disposizione: Lovecchio, Milella, Visani, Padalino, Mercorella. All: Farina

Arbitro: Zoppi di Firenze(Di Rio di Caltanisetta-Meraviglia di Pisa)

Reti: 11’Mangialardi, 21’Cristallo

Note-Angoli 1-2. Ammoniti: Langone, Cerutti, Petta, Marangi, Pollidori, Russo, Mangialardi, Ponzo.

PRIMO TEMPO

7’Martina vicino al vantaggio. Mangialardi calcia da solo in area da buona posizione ma colpisce una clamorosa traversa.

11’Gol del Martina. Mangialardi calcia da centrocampo e trova l’incrocio dei pali. Gara subito in salita per il Barletta.

20’Filtrante di Lattanzio per Scaringella, prodigioso l’intervento di Figliola in corner.

21’Pareggio del Barletta! Corner di Feola, testa di Cristallo e i biancorossi impattano!

30’Colpo di testa di Petta, palla alta.

45’Finisce 1-1 il primo tempo di Martina-Barletta.

SECONDO TEMPO

46’Chance per i biancorossi. Colpo di testa del neoentrato Lavopa, ribatte la difesa del Martina.

54’Conclusione di Feola, palla abbondantemente a lato.

83’Colpo di testa di Mangialardi, blocca Piersanti.

90’Loiodice calcia, ma il suo tiro è troppo telefonato per impensierire Figliola.

94’Finisce 1-1 al ‘’Tursi’’ tra Martina e Barletta.

A cura di Giacomo Colaprice