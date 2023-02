Il postpartita più lungo da un anno e mezzo a questa parte: è quello che si è messo alle spalle il Barletta dopo l’1-1 di domenica pomeriggio sul campo del Martina. Se da una parte il risultato del Tursi non ha modificato le distanze dalla vetta della classifica, ancora a -4 da Lattanzio e compagni, in una giornata di campionato in cui le prime della classe – eccezion fatta per il Brindisi, vittorioso in trasferta a Lavello – hanno pareggiato o perso, è evidente che il risultato non sia stato gradito alla dirigenza biancorossa. A mettere nero su bianco questi sentimenti la decisione di non rilasciare interviste a fine gara, dettata – come spiegato in un comunicato stampa “dall’amarezza della società per quanto avvenuto in campo”, con tanto di scuse nei confronti degli oltre 700 tifosi biancorossi arrivati in valle d’Itria e di tutti coloro che avevano seguito la partita in streaming.

Ma può un pareggio ottenuto in rimonta contro una squadra in salute alimentare tanta delusione? Questa la domanda che dalle 18 di domenica ha iniziato a rimbalzare in ogni bar della città della Disfida. I numeri non supporterebbero la tesi. Il Barletta, partito con l’obiettivo di una salvezza tranquilla, è sempre stato stabilmente in zona playoff, con il primo posto sempre alla portata. Anche ora, con 11 giornate di campionato ancora da giocare, 33 punti a disposizione e la presenza sul gradino più basso del podio. Eppure il fatturato, unito forse alle scelte di formazione fatte a Martina da Francesco Farina, che ha varato un Barletta iper offensivo con Russo, Lattanzio, Loiodice e Scaringella in campo dal primo minuto e Maccioni, un centrocampista offensivo, nella mediana a due, ha alimentato tensioni tra una parte della dirigenza e lo stesso allenatore. Rientrate nell’arco di un giorno e mezzo, complice un lavoro diplomatico che ha portato al chiarimento tra le parti. Alla ripresa degli allenamenti con vista sulla sfida casalinga di domenica 19 febbraio contro il Gravina il compito di mister Farina è quello di mettere da parte una domenica paradossale e riannodare il filo con un percorso che negli ultimi 18 mesi ha visto il Barletta vincere tutto quello che si poteva vincere in Eccellenza e stupire gli addetti ai lavori in Serie D. Confidando nel fatto che quella del Tursi sia stata solo una giornata storta.

