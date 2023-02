Parola di Francesco Farina. L’allenatore del Barletta non vuole sentire parlare apertamente di vetta, anche se il primo posto del girone H ora è a soli due punti dai biancorossi, capaci di conquistare la seconda vittoria casalinga di fila domenica grazie al 2-0 sul Gravina e ora incollati a Nardò e Cavese nei piani altissimi della classifica. Ricordare il punto di partenza, assicura Farina, è fondamentale.

CLICCA QUI PER IL SERVIZIO DI TELESVEVA

La vittoria sul team di Raimondo Catalano è maturata in una domenica di emergenza a centrocampo, con Feola e Lavopa fuori dai giochi, e con Pollidori e Di Piazza out per squalifica tra difesa e attacco. Farina evidenzia il ruolo dei giovanissimi, da Maccioni al portiere Piersanti.

Contro il Gravina si è rivisto il Barletta forza quattro in attacco: Russo, Lattanzio, Scaringella e Loiodice. Tutti sulla prima linea, tutti convocati a un lavoro di sacrificio senza il pallone tra i piedi.

Al termine della regular season mancano 10 turni, con 30 punti in palio e la sensazione che in lotta per il primo posto ci siano anche Brindisi e Casarano. A maggior ragione, guardare solo al prossimo ostacolo è la ricetta da seguire. E il prossimo ostacolo per il Barletta fa rima con la trasferta sul campo della Nocerina.