Si è concluso con un grande abbraccio complessivo l’incontro che si è tenuto questa mattina tra i bambini della 1^ classe delle sezioni A-B-C dell’Istituto comprensivo “Massimo D’Azeglio – Giuseppe De Nittis” di Barletta e il Sindaco Cosimo Cannito. In un continuo e sempre genuino botta e risposta tra i cittadini in erba e il sindaco si è parlato di comportamenti virtuosi, di presente e del futuro di ognuno di loro. Non sono mancati i riferimenti alla pace nel mondo minacciato dai conflitti. Il sindaco Cannito, infine, ha invitato i suoi splendidi ospiti ad essere sempre solidali verso i bimbi meno fortunati e ad amare e rispettare la città come casa propria.