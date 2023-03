Francesco Farina difende così, con le unghie e con i denti, il successo del suo Barletta sul campo della Nocerina. Griffato da una prodezza di rara bellezza di Carlo Vicedomini, custodito dai biancorossi per 98 lunghi minuti contro un avversario mai domo e più volte vicino al pareggio nonostante le tante assenze. La prima vittoria a Nocera Inferiore nella storia del club vale il sorpasso sul Nardò, ko a Francavilla in Sinni, e la possibilità di restare a -2 dalla capolista Cavese. Merito di un gruppo granitico, che ha perso una sola volta nelle ultime 19 giornate. Menzione speciale per l’autore del gol vittoria ma non solo.

C’è estremo equilibrio lì in vetta, con cinque squadre in sei punti e la sensazione che dalla Cavese al Brindisi tutti possano arrivare fino in fondo. Al termine della stagione mancano nove partite. Non chiedete però a Farina in quante corrano per la vittoria finale. Risponderà così.

Di qui a fine campionato il Barletta giocherà cinque partite in casa, dove ha fatto meglio di tutti, e quattro in trasferta. La sensazione, in questo rush finale, è che la partita più importante della stagione biancorossa sia proprio quella di domenica prossima: al Puttilli arriverà un Casarano in ascesa e a -3 da Pollidori e compagni.

Da valutare la disponibilità di Lattanzio, uscito in avvio di gara e rientrato con la caviglia sinistra gonfia dal match contro la Nocerina. Il suo eventuale forfait, sommato a quello certo dello squalificato Di Piazza, accorcerebbe la coperta in attacco.