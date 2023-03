Non solo numeri importanti alla voce gol subiti, ma anche per quanto riguarda le realizzazioni. Un vero e proprio baluardo la difesa del Barletta 1922 che, con le due reti di Pollidori e Telera arrivate contro il Casarano domenica scorsa, è arrivata complessivamente a sette marcature nell’arco di questa stagione.

Se si esclude Loiodice, autore di otto centri, è proprio l’arcigna retroguardia biancorossa il secondo punto di riferimento offensivo della squadra di Farina. Tre gol di Pollidori, due di Petta, uno per Telera e Cristallo: si dice spesso che la miglior difesa sia l’attacco, ma, nel caso del Barletta, accade esattamente il contrario. Meglio solo il Nardò per quanto riguarda le reti subite(quindici per i salentini al cospetto delle venti dei barlettani), mentre, nella pericolosità per occasioni create e per numeri, quella guidata da capitan Pollidori è la prima in campionato. Risultato frutto di un’alchimia che si è cementificata nel corso degli anni, considerando che, se si esclude Petta che è una new entry , gli altri centrali arrivano tutti dall’Eccellenza e, nell’arco di un anno, hanno collezionato successi su successi. Risultato che, ormai, è sotto l’occhio di tutti gli addetti ai lavori: non è un caso che un tecnico esperto come Foglia Manzillo, nella conferenza stampa di domenica, abbia elogiato le caratteristiche della difesa biancorossa, colpito soprattutto dalla fisicità degli elementi a disposizione di Farina.

Una retroguardia così importante dà tranquillità a tutta la squadra e permette di avere più soluzioni, inclusa quella delle palle inattive sfruttata egregiamente con il Casarano. Ne è consapevole lo stesso Farina, che, contro il Gravina, ha posto l’accento sull’importanza di prendere pochi gol per giocarsi le chance di primato fino alla fine della stagione. E se si aggiungono anche le reti segnate, aver sopperito ad una soluzione non semplice per il reparto avanzato(infortunio di Lattanzio, squalifica di Di Piazza ndr) coinvolgendo tutti gli elementi, anche quelli con compiti diversi, rende ulteriori meriti alla splendida stagione della ”banda” biancorossa.

A cura di Giacomo Colaprice