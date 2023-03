Ci sono persone, tantissime persone che vivono in solitudine, persone che soffrono l’isolamento sociale per tante e diversi motivi: perché sono anziane e affrontano la senilità spesso da sole; perché sono portatrici di una delle tantissime disabilità che ne pregiudica la deambulazione e l’autonomia; perché versano in uno stato di svantaggio socio-economico. Queste persone trascorrono le giornate una dietro l’altra, giornate tutte uguali, monotone, tristi. Nel silenzio delle mura domestiche sopportano il peso della solitudine, di una vita lontana dal mondo, lontana da tutto e tutt*, senza la forza di reagire, senza stimoli, e senza la speranza di nulla. Per queste persone, al fine di estrarle dall’emarginazione, contrastarne l’isolamento e riattivarle nella società nasce il progetto degli e delle ASSISTENTI DI QUARTIERE, un progetto approvato dal Comune di Barletta e dai Servizi sociali e che verrà attivato nei prossimi giorni.

Saranno 25 persone beneficiarie del reddito di cittadinanza che aiuteranno queste persone, gratuitamente, garantendo loro supporto e compagnia per molteplici attività quali, ad esempio: l’accompagnamento in passeggiate o per il disbrigo di commissioni quotidiane, la realizzazione di momenti di svago (lettura libri, conversazioni), il recapito della spesa, la consegna di altri pacchi (es. pannoloni, indumenti e alimenti, messi a disposizione dalla nostra comunità mutualistica), il supporto alla mobilità per coloro che hanno difficoltà di deambulazione (anche, per le persone in carrozzina, per il raggiungimento della battigia). In via sperimentale l’area di intervento sarà circoscritta al quartiere Santa Maria, ma siamo sicuri di poterlo estendere a tutti gli altri della città.

Faremo uscire queste persone, le aiuteremo a riprendere le relazioni sociali e a riattivarne delle nuove, le aiuteremo a riprendere il proprio ruolo nella città, negli spazi urbani e nella comunità. Per accedere al servizio è necessario rivolgersi al nostro Punto di Ascolto aperto in Piazza Plebiscito n. 56 ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.00 o contattare il nostro centralino dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 21:00, ad uno dei seguenti numeri telefonici:

– 3387377937

– 3288459791

– 3476569576