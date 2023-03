Buona la prima! Così si può sinteticamente commentare l’esordio nella stagione remiera 2023 per gli atleti della Lega Navale di Barletta che, insieme alle altre società remiere Pugliesi, hanno dato vita sulle acque del lago di Senise, alla prima Regata Regionale Selettiva per l’accesso al Meeting Nazionale del prossimo 25 e 26 marzo. 9 ori, 9 argenti e 2 bronzi sono stati il ricco medagliere dei canottieri guidati dal tecnico Cosimo Cascella.

Per ben due volte è salita sul gradino più alto del podio Maria Lanciano, prima nel singolo under 17 e poi nuovamente in singolo ma nella categoria superiore under 19. Stesso alloro per Barbara Cilli nel singolo cadetti, Adriana Vurro e Antonia Lacavalla nel doppio under 19, per Nicola Rizzi nel singolo senior e per Pinto Maria Laura, Federica Chisena e Anna Lacavalla nel quattro di coppia senior in equipaggio con Federica Romanelli della Lega Navale di Brindisi.

L’argento è toccato agli equipaggi composti da Giorgia Doronzo e Federica Fiorella e a quello di Giuseppe Filomeno e Giuseppe Buonacara entrambi in doppio allievi C, ad Anita Fiorella in singolo allievi B1, a Mirko Messinese e Maria Postiglione entrambi in singolo senior e a Maria Paola Fucci e Raffaella Mastrochicco in quattro di coppia senior insieme a Marilisa Cavallo e Chiara Elefante della Pro Monopoli. La piazza d’onore è stata conquistata da Francesco Paolo Postiglione in singolo under 17 e Antonio Valerio in singolo allievi B2. Ottime le prove di Elena Filannino e Sofia Fiorella rispettivamente nel singolo cadetti e allievi C, che hanno mancato il podio di un soffio. Le avverse condizioni meteorologiche sopravvenute prima del termine della competizione, hanno determinato l’annullamento della gara di Eloisa Buonacara che dovrà attendere la prossima occasione per mostrare il suo valore.

Dopo questo primo impegno, con l’incessante supporto del presidente Giuseppe Gammarota, del Consiglio Direttivo e di tutti i soci, i canottieri della Lega Navale di Barletta saranno impegnati in prestigiose competizioni nei prossimi due weekend, prima a Sabaudia e poi a Piediluco nella manifestazione di punta del panorama remiero nazionale.