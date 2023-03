Il racconto di un progetto che connette l’arte al territorio con l’idea di trasformare un luogo abbandonato in un contenitore di energie creative. Al cinema Opera di Barletta viene proiettato il docufilm “Dedition” che testimonia il lavoro compiuto la scorsa estate con l’intervento di urban design realizzato sulla parete di cinta che delimita l’ex distilleria. Un progetto vincitore del bando regionale “Sthar Lab” curato dall’associazione “Eclettica – Cultura dell’Arte”. La firma dell’imponente murale è di Rizek, il writer barlettano tra i pionieri in Puglia della Graffiti Art, tra gli artisti del genere più apprezzati in Italia. 50 metri di narrazione che si snodano come una pellicola cinematografica e che mostrano la versatilità delle arti e la loro forza espressiva quando si incontrano e si fondono.

Il cortometraggio girato da Maurizio Abbate con le musiche di Ignazio “Narrow” Leone è anche un omaggio all’incontro tra le arti avvenuto in occasione dell’evento inaugurale di “Dedition”. Musica, danza, teatro e tanti momenti di improvvisazione si sono fusi come nel murale di Rizek dando vita ad uno spettacolo multiforme che traeva energia dalla suggestiva e decadente cornice dell’ex distilleria. Un docufilm che vuole indicare anche un possibile percorso di rigenerazione urbana di uno spazio cerniera tra centro e periferia che rischia altrimenti di restare un luogo senza identità.

Il servizio.