Il Meeting Nazionale terminato lo scorso weekend organizzato dalla Canottieri The Core di Sabaudia, ha messo in mostra lo stato di salute del remo Italiano a più livelli, dalle categorie giovanili ad Allievi e Cadetti, Master, Pararowing II e Universitari, senza dimenticare gli equipaggi Regionali. La Lega Navale di Barletta presente in questo importante evento remiero ha collezionato Un ricco medagliere con la conquista tra sabato e domenica di ben 9 medaglie: 4 d’oro, 2 d’argento e 3 di bronzo.

Al vertice del podio si posizionano gli atleti Cilli Barbara, prima nel 7,20 categoria Cadetti femminile e nel Quattro di coppia rappresentativo della Regione Puglia, Domenico Filannino primo nel 7,20 categoria allievo B1 e nel doppio con il compagno di equipaggio Leonardo Pezzolla, entrambi all’esordio Agonistico.

L’argento è toccato ai due singolisti Postiglione Francesco, tra gli Under 18 Maschile, e ancora Cilli Barbara tra i Cadetti Femminile. Bronzo all’esordio per la giovanissima Anita Fiorella nel 7,20 Allievi B1 Femminile e per il doppio Allievi C maschile di Giuseppe Buonacara e Giuseppe Filomeno, quest’ultimo vincitore di un ulteriore terzo posto nel 7,20 Allievi C.